شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة طريف بالسعودية تتزين باللون الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطنى الـ"89" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطنى الـ"89" من خلال تزيين الشوارع وأعمدة الإنارة باللون الأخضر والأعلام، بالإضافة إلى الحدائق العامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. ‏‎وأوضح رئيس البلدية المهندس عودة بن خلف العنزى أن بلدية طريف هيأت الشوارع وركبت لوحات التهنئة وزينت الأعمدة والحدائق بالأعلام والصور التى تعكس ابتهاج المحافظة بهذا اليوم العزيز والغالى على قلوب الجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة طريف بالسعودية تتزين باللون الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطنى الـ"89" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.