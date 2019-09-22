شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة جدة تشهد إطلاق سباق "الجرى بروح الأخضر" ضمن فعاليات اليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة جدة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطنى الـ 89 إطلاق سباق "الجرى بروح الأخضر" وذلك على الواجهة البحرية بالكورنيش الجديد بإشراف من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودى للرياضة للجميع وبتنظيم فريق مسافات بالتعاون مع الرابطة السعودية لرياضة التزلج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ويأتى السباق فى نسخته الثانية لهذا العام ليشمل سباق التزلج ثلاث فئات: سيدات بمسافة ٤ كم ، وشباب بمسافة ٤كم ، وأطفال بمسافة ٥٠٠ متر ، بالتزامن مع عدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الرياضية .



وعزّزت مثل هذه الفعاليات التى تشهد تنافس مختلف شرائح المجتمع روح المواطنة وإظهار الفرحة والسرور فى هذه المناسبة الوطنية الغالية التى يستحضر معها أمجاد الوطن وتوحيد كيانه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز.