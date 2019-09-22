معرض «استذكار» في جامعة نيويورك أبوظبي

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن معرضه القادم ضمن «مساحة المشروع» الذي تقيمه الفنانة لورا شنايدر بعنوان: «استذكار». ومن المقرر أن ينطلق المعرض التفاعلي بعد غد مع حفل استقبال.

وسيقدم المعرض الذي يستمر حتى 7 أكتوبر، أعمال الفنانة المحاضرة في الفنون البصرية في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث يبرز تأثير موضوع «ذاكرة السيرة الشخصية» في إبداعات الفنانة بشكل واضح. واستلهمت شنايدر اسم معرضها من تعرفها إلى متلازمة فرط التذكر (الهايبرثيميسيا)، وهي حالة طبية تدفع الشخص إلى تذكر كامل تفاصيل حياته.

وسيضمّ المعرض أكثر من 25 عملاً تتضمن رسومات ومنحوتات باستخدام وسائط فنية متعددة، مع رؤى متنوعة ومشروع مبتكر تحت عنوان: «أرشيف الذاكرة المبكرة» على شكل حجرة هاتف. وقامت شنايدر خلال الأعوام الخمسة الماضية بتسجيل مقاطع صوتية مجهولة الهوية لمجموعة من الناس من أنحاء العالم، يتحدثون خلالها عن ذكرياتهم الأولى. ويستطيع زوار المعرض تسجيل ذكرياتهم الخاصة في هذه الحجرة الفنية، ليشاركوا الفنانة عملها في جمع روايات خاصة بذاكرة السيرة الشخصية.

كما يتضمن المعرض سلسلة فنية أخرى بعنوان «استذكار» قامت الفنانة من خلالها بجمع صور ورسومات متنوعة باستخدام وسائط فنية متعددة، تسلّط من خلالها الضوء على الصور العائلية الخاصة بوالدتها وأشقائها عندما كانوا أطفالاً، إضافة إلى حيوانات من نسج الخيال.

ويتولى فريق عمل رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي إدارة «مساحة المشروع» الموجودة داخل مركز الفنون في الحرم الجامعي. وتشكل مكاناً مخصصاً لمشاريع الجامعة مثل مهرجان «كابستون» السنوي والمعارض الطلابية التي تنعقد في نهاية الفصل الدراسي، والمعارض التي تنظمها الهيئة التدريسية، ما يوفر منصة للتجريب والاستكشاف في مجال الفنون البصرية.