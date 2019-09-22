الرئيس اليمنى: صفحة الميليشيا والانقلاب ستطوى دون رجعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى أن صفحة الميليشيا والانقلاب فى بلاده ستطوى دون رجعة وستستعاد مؤسسات الدولة ويعود اليمن فاعلا فى محيطه الإقليمى والدولى. جاء ذلك خلال لقائه فى مدينة الرياض بمحافظ محافظة الجوف اليمنى اللواء أمين العكيمى بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ووجه هادى بمزيد من اليقظة والتدريبات وترتيب الصفوف لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف واليمن ككل من مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

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