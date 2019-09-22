دراسات : السوشيال ميديا تعرضك للأكتئاب

الأحد 22 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

كشفت دراسة حديثة أجراها مركز "بيو" للأبحاث فى واشنطن فى الولايات المتحدة، أن لموقع فيس بوك أضرار صحية ونفسية أكثر من فوائده، حيث تشير الدراسة إلى أن 73% من البالغين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى ويستحوذ فيس بوك على نصيب الأسد من هؤلاء، و40% من البالغين يدخل الانترنت 3 مرات يوميا، وربطت الدراسة التى شملت طلاب الجامعات بين استخدام فيس بوك وانخفاض التقدير الذاتى، وبين زيادة عدد الأصدقاء وبين انخفاض القدرة على تكوين العلاقات والتكيف فى البيئة الحقيقية.



وأشارت الدراسة إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى تجعل الفرد أكثر قلقا حيث دائما ما تظل فى حالة ترقب للإشعارات والأحداث الجديدة، كما يزيد من التفكك الأسرى، ونقص ساعات النوم بما يزيد من خطر التعرض للاكتئاب والقلق والسمنة والنوبات القلبية والموت.

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ويقول الخبراء إن متوسط استخدام فيس بوك فى الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى ما يقل عن 40 دقيقة يوميا، وو هو ما يعنى 6.5 ساعة أسبوعيا، ولو استطاع المستخدم تقليل استخدامه إلى 10 دقائق يومية لتمكن من قضاء نصف ساعة إضافية يومية مع عائلته بما يحسن من الروابط الأسرية أو فى نشاط أكثر فائدة.

كما كشفت دراسة أخرى استغرقت عامين أن الاستخدام المفرط لبرنامج التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك قد يدمر صحتك النفسية والجسدية، حيث راقب الباحثين استخدام فيس بوك لأكثر من 5 آلاف شخص بالغ لمدة عامين، ووجدوا أن استخدام فيس بوك يقلل من الصحة العقلية للأشخاص.

وأوضحت الدراسة أن الاستخدام المفرط للشبكة الاجتماعية يؤدي إلى "المقارنة الذاتية السلبية"، حيث يبدأ المستخدم بمقارنة نفسه وحياته مع الآخرين ومع حياتهم، وبالإضافة إلى المقارنة الذاتية السلبية، يلاحظ الباحثون، أن الاستخدام المتزايد لفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يخلق الوهم بأنك قريب من الأشخاص لأنك تتعامل معهم باستمرار عبر فيس بوك.

كما أوضحت دراسة ثالثة أن فيس بوك قد يؤدي إلى تدمير الصحة الجسدية للأفراد، حيث كشفت الدراسة أن استخدام فيس بوك يقلل من الصحة البدنية للأشخاص، كما أنه يجعل المستخدمين يبتعدون عن العالم الحقيقي ويكتفون فقط بالحياة داخل الواقع الإفتراضى، الأمر الذى يؤثر على العلاقات الاجتماعية للمستخدمين.