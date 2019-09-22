«إكسبو 2020» يحلّق بالطلاب والمعلمين على أجنحة الأوبرا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل أن تصدح الأصوات الشجية في أول أوبرا إماراتية تفتتح العام المقبل كأحد المكونات الأساسية للبرنامج الثقافي ل «إكسبو 2020 دبي»، يطلق الحدث الدولي برنامجاً تعليمياً لخدمة تلاميذ المدارس ومعلميهم في الإمارات ويُوظف الموسيقى والغناء في تجربة تعليمية تفاعلية وممتعة.

ويشمل برنامج أوبرا «الوصل» للتعليم والتوعية مكونات فنية عدة مثل السرد القصصي والموسيقى الكلاسيكية والتأليف الموسيقي.

وقالت د.حياة شمس الدين، نائب رئيس أول الفنون والثقافة في «إكسبو 2020 دبي»: «الهدف الأساسي من هذه المبادرات التعليمية هو تعريف أطفال المدارس بفنون الأوبرا المتعددة وجذبهم لها، بما يتسق مع أهداف المناهج الدراسية وطرق التعليم الحديثة القائمة على العمل الجماعي والتواصل.

وأضافت: «الوصل» هي أول أوبرا إماراتية وضع موسيقاها محمد فيروز، الملحن الحائز جوائز مرموقة، وكتبت كلماتها مها قرقاش، الحائزة لقب المؤلفة الأكثر مبيعاً. ونحن على ثقة من أنها ستلمس قلوب الأطفال وأرواحهم حيث إن فكرتها قائمة على الوحدة والتواصل. وصمم هذا البرنامج ليكون له تأثير بعيد المدى عن طريق التواصل مع معلمي الموسيقى في شتى مدارس الدولة من خلال مبادرات تعليمية طورت خصيصاً لتنمية المهارات الفنية للطلاب.

ويدشن برنامج أوبرا الوصل للتعليم والتوعية مبادرتين وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد. تبدأ المبادرة الأولى اعتباراً من الشهر المقبل عن طريق سلسلة من الورش التفاعلية المصممة بالتعاون مع أوبرا ويلز الوطنية التي تؤدي أوبرا الوصل خلال فترة انعقاد فعاليات «إكسبو 2020». وفي هذه الورش يلتقي الطلاب بخبراء في مجال الأداء الموسيقي ويتعرفون إلى فنون الدراما والسرد القصصي والإنتاج المسرحي. وتتاح لمعلمي الموسيقى فرصة اكتساب مهارات أساسية وأساليب تعليمية تجعل الغناء سهلاً وتفاعلياً وممتعاً.

وقالت إيما فلاتلي، مديرة إدارة الشراكات في أوبرا ويلز الوطنية:«يسرنا أن نعمل مع أجيال المستقبل في الإمارات وأن نقدم لهم ما يلهمهم من خلال فنون الأوبرا.»

المبادرة الثانية «نشيد الوصل» التي تتيح لطلبة المدارس فرصة ثمينة للمشاركة في عروض مدة كل منها ثلاثون دقيقة على أضخم مسرح في موقع «إكسبو 2020» بدبي ضمن كورال يؤدي مقاطع من «أوبرا الوصل» بمصاحبة أوركسترا محترفة.

ويشارك في كل عرض مجموعة مكونة من 250 طالباً وطالبة. وينطلق«نشيد الوصل» في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ويمتد من خلال سلسلة من العروض أثناء فعاليات الحدث الأروع في العالم.

تروي أوبرا «الوصل» حكاية إماراتية، تحتفي بالتراث الثقافي المتنوع للدولة، وما حققته من إنجازات مبهرة، وما تتطلع إليه من طموحات عظيمة في المستقبل. وتؤدي الأوبرا باللغتين العربية والإنجليزية، ويمثل إنتاجها في إطار«إكسبو 2020» أحد ملامح تطور المشهد الفني في الإمارات، وحدثاً فنياً كبيراً على الساحة الدولية. وسيسهم هذا المشروع الفني في تعزيز مكانة الإمارات دولياً، وإثراء رصيدها الثقافي وتعزيز تراثها للأجيال المقبلة.