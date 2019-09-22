أبعاد علاقة الثقافة بالقوة

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عبداللطيف الزبيدي

ما مدى حاجة الثقافة إلى قوة تنشرها؟ كيف يغدو عالمياً غير المتفق على قيمته ثقافياً؟ الثقافة كلمة نسبية. الفنون من أهم مكوناتها، فهي كثيرة الأضداد. الموسيقى فن، فما المشترك بين السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، وبين موسيقى المونتاج (صرير عجلات قطار، مطرقة وسندان) أو «هيفي ميتال»؟

الشعر فن، فما العلاقة بين أعمال شوقي، وبين نصوص الحداثويين؟ بعد وفاة شوقي (1932) بثلاثة عقود «تطربقت» الدنيا على رؤوس الكلاسيكيين. ضع هذه النسبية في الحسبان.

كيف تستطيع القوة أن تفرض عالمياً كثقافة أو منظومة أشكال فنية، ما هو مشكوك في قيمته وقيمه الثقافية من الأساس؟ الأمر في منتهى الأهمية للبحث والدراسة.

في الثقافة أيضاً، يحدث ما يشبه الفوضى الخلاّقة؛ أي هدم الموجود وإعادة بنائه حسب المزاج، أو تركه يتشكل في أنماط عشوائية. تأمل بطريقة تجريدية التطابق بين الثقافة العربية وبين العراق وليبيا: في الساحتين ذهب «الكبار» بانهيارات كبيرة، ولم يظهر أي تشكل جديد.

هل تستطيع قوة الأمة أن تساعد على انتشار الثقافة، كما لو كانت بضاعة تروج سوقها، حتى ولو كانت قيمتها مشكوكاً فيها نظرياً وتطبيقياً؟ سعة الانتشار عالمياً تجعلها تنمو وتحصد الإقناع وتكسب الجاذبية وتغدو لها قيمة وقيم. مثل حي غير ثقافي: الوجبات السريعة غير صحية مطلقاً إلى حد محاربتها في وسائط الإعلام والتواصل الأمريكية نفسها، صارت بعولمتها أهم صناعة غذائية عالمياً؛ بل وثقافة غذائية مدمنوها عدد النجوم والحصى والتراب. مثل حي ثقافي فني: أفلام الرعب و«الأكشن»، ما هي قيمتها الفنية وقيمها الفكرية والتربوية والأخلاقية وحتى الجمالية؟

القضية مختلفة حين نبحث الجاز والبلوز، يختصرهما القلم في كلمة الجالوز. ظهر بين العمال الأفارقة الذين حملهم الغربيون رقيقاً إلى أمريكا، وكان ارتجالياً نقيض البنيان النظري والتأليفي للموسيقى الغربية. انتشر واجتاح أوروبا وأثار عواصف النقاد الأكاديميين، شعروا بفوضى خلاقة تهدم الصروح الكلاسيكية، لكن في طرفة عين أنجب: الروك، البوب والراب، عم الكوكب. اليوم مئة تفرّع: للصباح، لليل، للصيف، للشتاء، للقهوة، وغداً للملوخية.

لزوم ما يلزم: النتيجة السياسية: مكونات الثقافة وفي المقدمة اللغة، تحتاج إلى أمة قوية تنشرها. قيمة المكونات فكرياً وأخلاقياً موضوع مختلف.

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