إصابة 6 فلسطينيين بالعيزرية في القدس وتشييع شهيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب ستة فلسطينيين بحالات اختناق؛ جرّاء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أمس السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال «الإسرائيلي» بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت العيزرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين بشكل مباشر. وأوضحت «جمعية الهلال الأحمر» أن طواقمها تعاملت مع ست إصابات؛ بعد استهدافها بقنابل الغاز على مقربة من مقبرة البلدة.

وشيّع الفلسطينيون بالعيزرية، جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي (14 عاماً) إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة. وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد؛ بعد أن ألقت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والغاضبة من جرائمه. ووصل المشيعون إلى ساحة الشهيد ياسر عرفات، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد، وأغلقت المحال التجارية أبوابها؛ حداداً على روح الشهيد. يذكر أن الطفل (أبو رومي) استشهد منتصف شهر أغسطس الماضي؛ بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه عند باب السلسلة؛ أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بدعوى تنفيذه عملية طعن.

واعتقلت قوات الاحتلال، فتى من بلدة العيسوية بالقدس، أثناء عودته من مدرسته إلى البيت، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في القدس.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، إن هناك تطوراً جديداً يعكس استخدام سلطات الاحتلال ومعها أذرع الجهاز القضائي في الجيش، وما تُسمى الإدارة المدنية في «إسرائيل»، مختلف الحيل وأساليب الاحتيال؛ للسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، والأملاك العامة في فلسطين.

وأكد التقرير أن حكومة الاحتلال لجأت إلى حيلة جديدة تسمح للمستوطنين الأفراد بتملك أراضٍ في الضفة الغربية بصورة مباشرة. ففي الوقت الذي صرّح فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتطلعه إلى فرض ما تُسمى «السيادة الإسرائيلية» على المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت، حضّرت طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الأمن والجيش، وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصّة، بتملك أراض في الضفة الغربية، في فصل جديد للاحتيال لسرقة أراضي الفلسطينيين بما يتماشى مع مخططات الضم الذي تلوح به حكومة الاحتلال؛ عبر السماح المباشر للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة، في خطوة جديدة انتظرها المستوطنون منذ سنوات بعد شكاوى بأن القانون المعمول به في الضفة يكبح التوسع الاستيطاني المنشود، واعتبرتها مصادر «إسرائيلية» بأنها خطوة غير مسبوقة. (وكالات)