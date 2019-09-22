دمشق تعلن إسقاط ثاني «مسيّرة» مزوّدة بقنابل عنقودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات السورية، أمس السبت، إسقاط طائرة مسيرة في جنوب البلاد من دون أن تحدد مصدرها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ثاني حادث من هذا النوع خلال يومين. ونقلت «سانا» عن مصدر ميداني قوله: إن «الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة، ومن خلال الرصد والمتابعة، تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ، وأسقطتها». وأوضح المصدر أنه بعد تفكيك الطائرة «تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية، إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار».

ولم يوجه المصدر اتهامات مباشرة ل«إسرائيل» أو أي طرف آخر، إلا أن «سانا» اكتفت بالإشارة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت خلال سنوات ل«اعتداءات (إسرائيلية) بالطائرات والصواريخ». وفي ال 19 من الشهر الحالي، أفادت «سانا» أيضاً بإسقاط الدفاع الجوي السوري «طائرة مسيرة» فوق منطقة عقربا في ريف دمشق الجنوبي، من دون أن تحدد مصدرها أيضاً.

واستهدفت آخر غارة «إسرائيلية» في ال 24 أغسطس /‏ آب الماضي منطقة عقربا، وأسفرت عن مقتل عنصرين من حزب الله. وقالت «إسرائيل»: إن هدف الغارة كان منع ما وصفته بأنه هجوم إيراني وشيك بطائرات مسيّرة.

من جانب آخر، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، تهديده بإطلاق عملية عسكرية أحادية في شمال سوريا إذا لم تُقم «منطقة آمنة» مشتركة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر /‏ أيلول. وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ثقته ب«الخطوات التي سيخطوها شمالي وشمال شرقي سوريا»، مبيناً أنها ستسهم في تطهير تلك المنطقة من التنظيمات الإرهابية التي تتحرش بنا، وتخلق مشكلة في منطقتنا».

وأضاف «استعداداتنا انتهت على طول حدودنا مع سوريا، وكما هو معلوم فإن واشنطن شريكتنا الاستراتيجية، ونحن معاً في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وواصلنا شراكتنا هذه لسنوات طويلة، وليس لدينا رغبة في مواجهة معها».

وأوضح أنه «على الرغم من ذلك لا يمكننا تجاهل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة ل (وحدات حماية الشعب الكردية)». (وكالات)