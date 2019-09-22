متحف بايكونور للفضاء يزدان بشعار «طموح زايد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

قبل أربعة أيام من انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15» من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وضمن التقاليد المتبعة قبيل السفر للفضاء، زار طاقم الرحلة الأساسي، والذي يضم: رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير، وأعضاء الطاقم البديل للمهمة، والذي يضم: رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، والروسي سيرغي ريزيكوف، والأمريكي توماس مارشبيرن، متحف الفضاء في بايكونور؛ حيث قام هزاع وسلطان بتسليم شعار مهمة أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، والذي يحمل اسم «طموح زايد»، وشعار «مركز محمد بن راشد للفضاء»، إضافة إلى كتاب «السباق إلى الفضاء» الذي أصدره المركز، إلى القائمين على المتحف، وقام أعضاء الطاقم الرئيسي بالتوقيع على شعار مهمة السويوز، والذي يحمل أسماءهم.

وكان أعضاء فريقي المهمة الأساسي والبديل قد قاما قبل ذلك بجولة في المنشآت وتحديداً في موقع الصاروخ الذي سيحمل المركبة «سويوز إم إس 15» إلى الفضاء وهو الآن قيد التجميع، كما دخلوا إلى داخل المركبة «سويوز إم إس 15»؛ للتحقق من جاهزيتها.

على صعيد متصل، أعلن هزاع المنصوري عن الانتهاء من الفحص الأخير لمركبة السويوز إم إس 15، أمس، عبر عدد من الصور التي نشرها على صفحته بتطبيق «إنستجرام».

وأكد في صورة أمام صاروخ الإطلاق، الجاهزية للمهمة للفضاء رفقة سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي البديل، والدكتورة حنان السويدي طبيبة الرواد، وسعود كرمستجي، مدير مكتب الرواد في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث علق عيها بالقول: «عيال زايد جاهزين».

وأوضح في تعليقه على صورة برفقة قائد الرحلة رائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير، أن «الطاقم الرئيسي رأى للمرة الأولى الصاروخ الذي سيحمل السويوز للفضاء، حيث غمرتنا مشاعر لا تصدق، خاصة ونحن نُمعن النظر في المحركات الحقيقية التي ستحملنا إلى الفضاء».

وفي صورة أخرى رفقة جيسيكا مير، كتب هزاع: «عندما تنتهي هذه المحركات من عملها سنكون في الفضاء»، في إشارة منه إلى أنه تبقى 3 أيام لانطلاقه نحو المحطة الدولية للفضاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وفي تغريدة له على صفحته في «تويتر»، وجه هزاع رسالة شكر وامتنان للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أول رائد فضاء عربي يشارك في مهمة على متن ديسكفري عام 1985.

ونشر سلطان النيادي 4 صور على صفحته في «إنستجرام» توضح صاروخ الإطلاق الذي سيحمل مركبة السويوز للمحطة الدولية للفضاء، وكتب عليها معلقاً: «إن رحلة هزاع تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهي الرحلة رقم 1911 لهذا الصاروخ العتيد والأخيرة لهذا الطراز».