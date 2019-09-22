شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد السعودي يستشرف طفرة جديدة خلال السنوات المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يصنف اقتصاد المملكة العربية السعودية ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، باعتبارها عضواً في مجموعة العشرين، وتمتلك السعودية 18.1٪ من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم لتأتي في الترتيب الثاني عالمياً، ولديها خامس أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي، وهي عضو في منظمة أوبك، وتأتي في الترتيب الثالث بعد روسيا والولايات المتحدة من حيث الموارد الطبيعية والتي تقدر قيمتها بنحو 34.4 تريليون دولار أمريكي، وفي المرتبة ال7 من بين مجموعة دول العشرين G20 والمركز ال26 عالمياً في معيار التنافسية العالمي، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي يقيس تنافسية 140 دولة على مستوى العالم، بالاعتماد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة.

وباعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط ويقوم اقتصادها عليه؛ فقد سعت منذ 2016 إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي، ووضعت استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن ما يسمى رؤية السعودية 2030، وأدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019 ليصل إلى 2.1٪ عام 2020.

كما كانت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية قد ارتفعت بنهاية 2018 وفقاً لتقديرات أولية، إلى نحو 1.49 تريليون ريال، وهي أعلى مستوياتها التاريخية، مسجلة نمواً نسبته 9.4 في المئة بما يعادل 127.75 مليار ريال مقارنة بنهاية 2017، وتقسم الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسية، أولها «الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد»، وثانيها «استثمارات الحافظة»، وثالثها «استثمارات أخرى».

وكانت وزارة المالية السعودية قد كشفت عن التقديرات المالية والاقتصادية على المدى المتوسط للسنوات الخمس القادمة، وصولاً إلى التوازن المالي في عام 2023، وفيما يتعلق بالإيرادات ذكرت المالية السعودية أنها ستكون في 2019، نحو 975 مليار ريال، وفي 2020، نحو 1.005 تريليون ريال، وفي 2021، نحو 1.042 تريليون ريال، وفي 2022، نحو 1.096 تريليون ريال، وخلال عام 2023، ستصل إلى 1.154 تريليون ريال، وسيصل إجمالي نفقات ميزانية السعودية في 2019، إلى 1.106 تريليون ريال، وفي 2020، إلى 1.143 تريليون ريال، وفي 2021، إلى 1.170 تريليون ريال، وفي 2022، إلى 1.163 تريليون ريال، وخلال 2023، إلى 1.153 تريليون ريال.

التنوع الاقتصادي

تاريخياً، نجد المملكة اهتمت بالتنوع الاقتصادي، وحاولت تحقيق تقدم على هذا الصعيد في خطط التنمية كافة، خاصة أن التنوع الاقتصادي له دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي، وجاءت «رؤية المملكة 2030» بالتأكيد على هذه المفاهيم كافة من خلال محور الاقتصاد المزدهر، وقد حقق قطاع الخدمات إسهاماً بنسبة 48.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بالأسعار الجارية لعام 2018، وبقيمة بلغت نحو 1.41 تريليون ريال، ورغم أن هذه النسبة ليست الأعلى في تاريخ المالية السعودية، حيث بلغت أعلى نسبة في عام 2016م، 54 في المئة، ومع ذلك فإن قيمة مساهمة قطاع الخدمات في ذلك العام بلغت 1.30 تريليون ريال، وبذلك فإن قيمة مساهمة قطاع الخدمات في عام 2018 هي الأعلى على مدى تاريخ المالية السعودية، وانخفاض نسبتها مقارنة بعام 2016 يشير إلى زيادة التنوع الاقتصادي، وهو الهدف الأبرز الذي يظهر تحقيقه بوضوح الآن. ومن المتوقع استمرار نمو نشاط الخدمات خلال السنوات المقبلة، مسجلاً قفزات قياسية في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن «رؤية المملكة 2030»، ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وكذلك تطوير مدينة العلا، ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.

ويعتبر التنوع أو التنويع الاقتصادي مهماً جداً لأي اقتصاد، سواء الاقتصادات المتقدمة أو النامية؛ لأنه يضمن استدامة الاقتصاد أمام مخاطر تقلبات الاقتصاد العالمي، وأيضاً أمام الأزمات السياسية أو الحروب التي قد تعصف بالعالم في أي وقت، كما أنه يحقق كثافة توظيف العمالة.

وهنا نجد أن نمو قطاع الخدمات في المملكة جاء متوازياً مع نمو القطاعين الآخرين المكونين للناتج المحلي وهما «الصناعي» و«الزراعي». كما جاء التنوع في وقت حققت فيه المملكة تقدماً كبيراً في التنافسية؛ ما يدل على أن جهود تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي تؤتي ثمارها بكل وضوح، وظهرت على جميع المؤشرات الاقتصادية، وظهرت أيضاً على شكل تراجع في البطالة؛ فالنمو في الناتج المحلي لقطاع الخدمات يعني نمواً في خمسة أنشطة رئيسية وهي: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، وخامساً الخدمات الحكومية.

وعملت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية من «رؤية المملكة 2030» على توطين هذه القطاعات، وصدرت التوجيهات بهذا الخصوص، واليوم تجني من كل هذا نمواً كبيراً وقياسياً في الناتج المحلي، وأيضاً في تراجع مستويات البطالة، في ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية، وإذا كانت التقارير تشير إلى نمو كبير ومتصاعد في السنوات القليلة المقبلة في الناتج المحلي للقطاع الخدمي، فإن من المتوقع تحسن كثير من المؤشرات من بينها البطالة، وكذلك التنوع الاقتصادي المنشود.

مساهمة قطاع السياحة

كما بدأ يبرز القطاع السياحي في المملكة بقوة، حيث من المتوقع أن يُسهم قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية بنحو 70 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 263.1 مليار ريال سعودي) في إجمالي الناتج المحلي للبلاد عام 2019، وفقاً لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة، وحسب الأرقام الصادرة عن كوليرز إنترناشونال، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج من 17.7 مليون عام 2018 إلى نحو 23.3 مليون عام 2023 بزيادة قدرها 5.6%.

وفي هذا السياق، من المنتظر أن تبقى السياحة الدينية حجر الأساس في القطاع على مدار العقد المقبل، حيث تستهدف السعودية جذب 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030، مقارنةً مع 19 مليون حاج ومعتمر أتوا إلى المملكة عام 2017 أي بزيادة قدرها 11 مليون شخص، وينعكس النمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية بشكلٍ مباشر على مختلف القطاعات الأخرى، كما من المتوقع أن تُسهم مجموعة من العوامل الرئيسية في دفع عجلة نمو السياحة الدولية في السعودية، لعل أبرزها التسهيلات الجديدة لمنح التأشيرات من خلال المنصات الإلكترونية على غرار منصة «شارك»، وارتفاع أعداد المعتمرين الذين يأتون لأداء العمرة وزيارة الأماكن المقدسة والمعالم السياحية في ذات الوقت.

تطوير مشاريع

بالإضافة إلى ذلك، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية العام الماضي عن تطوير مشروع «أمالا» الضخم على ساحل البحر الأحمر والذي يركز على السياحة الفاخرة، وسيسهم في إضافة 2,500 غرفة فندقية عند الانتهاء من أعماله بحلول عام 2028، وهو ما يساعد على جذب المزيد من السياح من داخل المملكة وخارجها على حدٍّ سواء، وستشهد المملكة العربية السعودية توسعاً كبيراً في مخزون الفنادق والمنتجعات لديها خلال عام 2019، حيث من المتوقع أن يدخل السوق أكثر من 9,000 غرفة فندقية، مع توقعات بدخول عدد من السلاسل الفندقية العالمية إلى السوق، عبر مجموعة من الفنادق من فئة ثلاث وأربع وخمس نجوم، على الرغم من أن المدن الرئيسية الكبرى مثل الرياض وجدة شهدت انخفاضاً عاماً في معدل النمو السنوي خلال عام 2018، وسيؤدي هذا الفائض من المعروض إلى خلق ضغوط وتنافس كبير بين أداء الفنادق في جميع أنحاء المملكة، كما سيعزز النمو المتوقع في أعداد الزوار من الأسواق المحلية والدولية من مستويات الإشغال على مدار عام 2019.

حدث اقتصادي لا يُقارن

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‏شركة أرامكو السعودية أو رسمياً شركة الزيت العربية السعودية (شركة الزيت العربية الأمريكية سابقاً) المعروفة باسم «أرامكو»، وهي شركة نفط وطنية مملوكة للمملكة العربية السعودية وتعمل منذ عقود «حيث يعود تأسيسها إلى عام 1933» في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وتعمل في مجال التنقيب والإنتاج والتكرير والشحن والتوزيع، وتم تأميمها بأمر ملكي في عام 1988، وتتمتع الشركة بأضخم بنية تحتية للنفط والغاز في الصناعة من حيث حجم الإنتاج وموثوقية التشغيل والتقدم التقني؛ إذ تنتج برميلاً واحداً تقريباً من كل ثمانية براميل ينتجها العالم من الزيت.

وأرامكو ليست شركة فحسب؛ بل إمبراطورية متكاملة، ويفوق حجم احتياطاتها من النفط بعشرة أضعاف احتياطات أكبر الشركات النفطية مثل «أكسون موبيل». وتتولى الشركة إدارة احتياطي مؤكد من النفط الخام التقليدي والمكثفات يبلغ نحو 260,8 بليون برميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام 10,5 مليون برميل في اليوم. وتتولى أيضاً الإشراف على احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 298,7 تريليون قدم مكعبة قياسية. ويقع المقر الرئيسي لأرامكو السعودية في الظهران بالمملكة العربية السعودية، فيما تنتشر مكاتبها وأعمالها في أنحاء المملكة، ويعمل بها أكثر من 65 ألف موظف من جميع أنحاء العالم.

وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. إذ يُشكل إنتاجها نحو 13% من إجمالي إنتاج النفط بالعالم. كما أنها تُعد أكبر شركة للنفط والغاز على مستوى العالم من حيث الإيرادات. ونتيجة لمدى ضخامة هذه الشركة وحجم تأثيرها في سوق النفط العالمي، فإن طرح أرامكو للاكتتاب العام يُعتبر حدثاً اقتصادياً لا يُقارن، فهو ليس طرحاً عادياً حيث يختلف عن كل الطروحات الأخرى من حيث الحجم، ولا يوجد طرح آخر قابل للمقارنة به. ‏ويأتي طرح أرامكو السعودية للاكتتاب العام في صُلب رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل إصلاح الاقتصاد وتنويعه وتقليص اعتماده على الصناعة النفطية. حيث يُعد هذا الطرح مؤشراً على تحول ثوري في السلوك الاقتصادي بالمملكة، وهو أهم تحول في القطاع النفطي بها منذ أن تمكنت الدولة من التخلص من هيمنة الشركات الأجنبية في عقد السبعينات من القرن الماضي. كما أن طرح الشركة سيُحدد مدى نجاح رؤية 2030 في تحقيق الهدف المنشود والمُتمثل في التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب السعوديين الذين يدخلون سوق العمل كل عام.

السياحة الداخلية تَعِد السياحة الداخلية في السعودية بالكثير من النمو والتطور، ويتجسد ذلك من خلال عدد الرحلات السياحية داخل المملكة والتي بلغت 47 مليون رحلة عام 2018، وتتوقع كوليرز إنترناشونال في أحدث أبحاثها أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 8٪ سنوياً ليصل إلى 70.5 مليون رحلة بحلول عام 2023.

في الوقت ذاته، يعمل برنامج «جودة الحياة» والهيئة العامة للترفيه على إنشاء مناطق جذب جديدة، وإدخال المزيد من الأنشطة الترفيهية في مختلف أنحاء المملكة.

قطاع الثقافة والترفيه

كانت الحكومة السعودية وضمن رؤية المملكة 2030 خصصت مبلغ 64 مليار دولار أمريكي للاستثمار في قطاع الثقافة والترفيه على مدار العقد المقبل.

مقرّ «MBC» يزدان بألوان علم السعودية ويرفع صور قادتها

دبي:”الخليج 365”

احتفالاً باليوم الوطني، ازدان المقرّ الرئيسي ل «مجموعة MBC» بألوان العلم السعودي، وصور عملاقة للملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود، والملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، جنباً إلى جنب، على امتداد مساحة المقر بأكمله، الذي يتألّف من ستة طوابق. كما حمل المقرّ وسم #سارِعي، المأخوذ من النشيد الوطني.

حافلات أبوظبي تتزين ب «السعودية الإمارات معاً - أبداً»





أبوظبي: آية الديب

تزينت 50 حافلة في أبوظبي، بشعار الاحتفال باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين الذي يصادف غداً الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري، تعبيراً عن عمق العلاقات الرابطة بين شعبي الإمارات والسعودية الشقيقين التي تسودها روح المحبة الإخاء. وتضمنت الحافلات الحاملة لشعار «السعودية الإمارات معاً - أبداً» 30 حافلة في أبوظبي، و10 حافلات في مدينة العين، و10 حافلات في منطقة الظفرة، تأكيداً على أن الإمارات والمملكة نفس النهج، وتأكيداً على أن العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الدولتين الشقيقتين تزداد تماسكاً وقوة يوماً تلو الآخر، إلى أن أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين الدول.