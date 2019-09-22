شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض بالسعودية تقبض على مُعذب طفلته ذات الـ 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعى ، لشخص يعذب طفلته التى تبلغ (3) أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحرى عن تحديد هويته ، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحى الدار البيضاء جنوبى العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادى إلى سواء السبيل.