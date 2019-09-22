"ي ب ك" الإرهابي يتوارى خلف راية المجلس العسكري في تل أبيض

أنقرة / الخليج 365

استبدل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، السبت، راية ما يسمى بـ"المجلس العسكري" التابع له برايته في مدينة تل أبيض شمالي سوريا.

أظهر ذلك مقطع فيديو حصلت عليه الخليج 365، ويبين الأساليب الملتوية التي يتبعها التنظيم الإرهابي نتيجة للضغوط التركية.

ويواصل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" سيطرته على تل أبيض، بالتزامن مع أنشطة الدوريات المشتركة للجيشين التركي والأمريكي ضمن جهود تأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا.

وتتواصل سيطرة التنظيم على المدينة تحت غطاء ما يسمى بـ"المجلس العسكري" التابع له.

ويونيو/حزيران الماضي، قرر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مواصلة بسط السيطرة على المدينة، التي سيطر عليها في يونيو/حزيران 2015، عبر تسليم صلاحيات ما يسمى بــ"المجلس العسكري" إلى تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

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وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، شكّل "ي ب ك" ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، والتي ضمّت مجموعات كانت تعمل تحت قيادته شرقي سوريا، بتوصية من الولايات المتحدة.

وكان هدف الولايات المتحدة، التي تدرج "بي كا كا" على لائحة التنظيمات الإرهابية، من إطلاق اسم "قوات سوريا الديمقراطية" على التنظيم الذي شكله "ي ب ك"، هو هدف شرعنة التعاون معه.

واستخدم التنظيم اسم "قوات سوريا الديمقراطية" غطاء لتحركاته العسكرية، وسبق أن أسس عددا من المجالس العسكرية في المدن الرئيسة بالمنطقة.



وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس التركي إن ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيم مفتعل، وأنه ليس سوى غطاء مظلة ومنظمة إرهابية، ولا يختلف عن "ب ي د" و"بي كا كا".

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا ستطبق خطتها حيال تشكيل منطقة آمنة شمالي سوريا حال عدم التفاهم مع الولايات المتحدة.



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