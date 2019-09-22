وزير دفاع الكويت يؤكد أهمية جاهزية وحدات الجيش

الكويت/محمد عبدالغفار/ الخليج 365

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزیر الدفاع الكویتي الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح، السبت، على أهمية محافظة جمیع وحدات الجیش على جاھزیتھا في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بھا المنطقة.

جاء خلال خلال زيارة تفقدية أجراها لكل من مركز عمليات القوة الجوية، وسلاح الدفاع الجوي، بحسب بيان صحفي لوزارة الدفاع الكويتية.

وأضاف البيان أن الشيخ ناصر الصباح اطمأن خلال زيارته على جمیع الإجراءات التي اتخذتھا رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي.

والأربعاء، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجیش الكويتي رفع حالة الاستعداد القتالي "الاحترازي" حفاظا على أمن وسلامة أراضي البلاد من أي أخطار محتملة.

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وقالت في بيان إن"ھذا الإعلان یأتي حفاظًا على أمن البلاد وسلامة أراضیھا ومیاھھا وأجوائھا من أي أخطار محتملة، بالتنسیق المباشر والدائم مع كل الجھات العسكریة والأمنیة في الدولة".

ياتي ذلك في ظل ما تشهده المنطقة من توترات أمنية بعد هجمات استهدفت منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية فجر 14 سبتمبر/أيلول الجاري، بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة فوق منزل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على ساحل البلاد.

وفي 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.