انطلاق اجتماعات "الجبهة الثورية" السودانية في القاهرة‎

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلنت الجبهة الثورية السودانية، السبت، انطلاق اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن جهود إحلال السلام في السودان.

وأضاف المتحدث باسم الجبهة، محمد زكريا فرج الله، في بيان، أن الاجتماعات تتناول الجوانب التنظيمية والهيكلية للجبهة الثورية، إضافة إلى الترتيبات الإجرائية المتعلقة بالوفد التفاوضي مع الحكومة السودانية.

وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة متمردة، هي: "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" في إقليم دارفور (غرب)، و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وأضاف البيان أن الاجتماعات (لم يذكر مدتها) تبحث تطوير الرؤى التفاوضية في أعقاب ما تحقق من وحدة بين طرفي الجبهة الثورية وانضمام مكونات جديدة والتوقيع على إعلان جوبا لبناء الثقة والتمهيد للتفاوض.

وأعلنت "الجبهة الثورية"، في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، انضمام "تجمع قوى التحرير" إلى مكوناتها، ضمن مساعي الجبهة لتحقيق السلام الشامل العادل والحكم الديمقراطي المستدام.

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كما تبحث الاجتماعات "التحالفات السياسية والعلاقة بين أطراف قوى إعلان الحرية والتغيير"، حسب فرج الله.

واستطرد: "وستُعقد لقاءات مع الفاعلين في ملف السلام من القوى الدولية والإقليمية ودول الجوار، لبحث أفاق العملية السلمية والاستعدادات لبدء التفاوض المقرر انطلاقه منتصف أكتوبر (تشرين أول) القادم".

ووقعت الحكومة السودانية، في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، تفاهمات مع الجبهة الثورية، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة، تمهيدًا لبدء مفاوضات تنتهي في 14 ديسمبر/ كانون أول القادم أو قبله.

ويأمل السودانيون أن تسهم المرحلة الانتقالية الراهنة في إحلال السلام في أرجاء بلدهم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت المرحلة الانتقالية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.