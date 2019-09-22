الجيش اليمني: "الحوثيون" استقدموا تعزيزات جنوب الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، عن مصادر عسكرية ميدانية، قوله: "إن الحوثيين استحدثوا مواقع ومتارس جديدة لها شرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، في وقت تم رصد تحركات لمجاميع مسلحة تابعة للحوثيين في تلك المواقع".

وذكرت أن "التصعيد تزامن مع استهداف الحوثيين مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 ملم وبسلاح معدل وبالأسلحة القناصة".

ولفتت المصادر إلى "رصد القوات حشودا وتجمعات تابعة للحوثيين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

وأضافت أن "الحوثيين نفذوا عمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي بالقذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة".