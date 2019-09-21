بعد انتشار فيديو لوافد يعذب طفلته.. السلطات السعودية تكثف البحث

السبت 21 سبتمبر 2019

الوافد العربي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، عن تحركها إزاء انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لوافد أثار غضبا واسعا في المملكة.

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وأصدرت النيابة العامة السعودية، السبت، أمرا للجهات المختصة بـ "القبض على معذب طفلة، تمهيدا لإحالته للتحقيق وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم"، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

وقالت النيابة، في بيان، إن المعنف ارتكب فعلا ينطوي "على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية".

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع".