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© REUTERS / Thaier al-Sudani
وأضاف معن، أنه "تم إلقاء القبض على متهم آخر كان برفقته وهو من أبرز الموزعين النشطين لبيع الحبوب هناك وقد ضبطت بحوزتهما كميات من الحبوب المخدرة".
وأوضح معن أن "أجهزة استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان تمكنت من استدراج متهم آخر كان يقوم بجلب الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية للمتهم الأول، وجاءت عملية القبض بعد نصب كمين محكم له، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية وإحالتهم للقضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية العراقية: الإطاحة بأكبر مورد للمخدرات والمؤثرات العقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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