"الجيش جاهز"... وزير الدفاع الكويتي يتفقد عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي

وبحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية، جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع عقب زيارة للشيخ ناصر الصباح إلى كل من مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي، واطمأن خلال الزيارة على جميع الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش.

وفي وقت سابق، كشفت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، اليوم السبت، عن حجم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية لديها.

© Sputnik . Iliya Pitalyev

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن شركة مطاحن الدقيق والمخابز أنها مستعدة لمواجهة أي تداعيات الأوضاع في المنطقة وأن ما لديها من مخزون الاستراتيجي يغطي ما بين 4 إلى 8 أشهر.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد في تصريح صحفي أن الكويت تولي الغذاء وأمنه أهمية كبيرة، مطمئنا بذلك المواطنين والمقيمين في البلاد بتوافر منتجات الشركة بكميات تغطي حجم الطلب.

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وشدد الزايد على أن جميع المخابز على استعداد لتلبية جميع الطلبات والاحتياجات لافتا إلى أن لدى الشركة خطة عمل إنتاجية ولوجستية لضمان تدفق منتجاتها إلى الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الأخرى بصورة مرضية.

وأشار إلى أن نجاح الشركة في ترجمة مفهوم الأمن الغذائي على أرض الواقع خلال الأزمات السابقة يدعو إلى ترسيخ الثقة بها كأداة حكومية معنية باستقرار الامن الغذائي في مختلف الظروف والمتغيرات.

يأتي ذلك في ظل التطورات الأخيرة في الحالة الأمنية بالمنطقة، عقب الهجوم، السبت الماضي، بطائرات مسيرة مفخخة على مرافق تابعة لشركة النفط السعودية "أرامكو"، وأدت إلى انخفاض حاد في صادرات الخام السعودي.

واتهمت السعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم، الذي نفذ "عبر وكلائها بالمنطقة"، على حد تعبير الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية.