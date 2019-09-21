بعدما ظهر في فيديو أزعج الجميع... السعودية تبحث عن وافد عذب طفلته

وأصدرت النيابة العامة السعودية، السبت، أمرا للجهات المختصة بـ "القبض على معذب طفلة، تمهيدا لإحالته للتحقيق وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم"، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.
وقالت النيابة، في بيان، إن المعنف ارتكب فعلا ينطوي "على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية".
كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع".
وأضاف: "يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه".
وفي ذات السياق، أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية رصدها ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص "معذب الطفلة"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وقالت الهيئة إنها تتابع مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء.
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