دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كيفية توصيل وحدات التحكم في الألعاب PS4 وXbox One بأجهزة الآيباد وهواتف الأيفون ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة ابل تحديث iOS 13 الأخير بمميزات أكثر للمستخدمين في الألعاب، والتي يأتي على رأسها خدمة بث الألعاب الجديدة Apple Arcade التي انطلقت بالفعل في 19 من سبتمبر، والتي تأتي بميزة دعم إستخدام وحدات التحكم في الألعاب اللاسلكية الخاصة بأجهزة PS4 وXbox One على كلاً من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد.

إقتصر دعم نظام iOS في السابق على وحدة التحكم في الألعاب المصممة من ابل MFi لهواتف الأيفون، لذا لم تدعم منصة iOS وحدات التحكم في الألعاب اللاسلكية لكلاً من PS4 وXbox One خلال الفترة الماضية، إلا أن تحديث iOS 13 قدم للمرة الأولى دعم لوحدات صممت من شركات أخرى، ومن المتوقع أن يأتي تحديث iPadOS 13 أيضاً بالميزة ذاتها.

ويمكن الآن توصيل وحدة التحكم PS4 Dualshocks وأيضاً وحدة Xbox One بأجهزة الآيباد وهواتف الأيفون، لذا لا تدعم ميزة الإقتران بوحدات التحكم اللاسلكية في الألعاب وحدة Nintendo Switch Pro في الوقت الحالي، أيضاً يستمر دعم وحدة MFi.

من جانب أخر لا تأتي كافة الألعاب بميزة دعم وحدات التحكم اللاسلكية، إلا أن الألعاب التي ستدعم وحدات التحكم اللاسلكية في متجر ألعاب Arcade store ستأتي بالرمز الذي يظهر في الصور التالية.

خطوات توصيل وحدات التحكم PS4 وXbox One بهاتف الأيفون أو جهاز الآيباد

التحقق من دعم هاتفك لميزة الإقتران

يمكنك في البداية أن تبدأ بالتحقق من دعم هاتف الأيفون أو جهاز الآيباد لميزة الإقتران بوحدات التحكم اللاسلكية، حيث تدعم الميزة أغلب إصدارات هواتف الأيفون.

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أيضاً تختلف وحدات التحكم Xbox One، إلا أن النموذج الذي يدعم ميزة الإقتران عبر البلوتوث يأتي برقم 1708، أو يعرف بوحدة تحكم Xbox One S، ويمكن التحقق من النموذج عبر أزرار وحدة التحكم، حيث تأتي أزرار وحدة التحكم الجديدة بتصميم بارز أكثر شفافية، يختلف عن التصميم البارز والحاد للإصدارات السابقة.

من جانب أخر تؤكد ابل على أن كافة وحدات PS4 Dualshock تدعم ميزة الإقتران بهواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد عدا النموذج الذي يحمل رمز CUH-ZCT1U فقط، لذا لن يجد المستخدمين صعوبة في توصيل وحدات PS4 Dualshock.

توصيل وحدات التحكم بهواتف الأيفون وأجهزة الآيباد لاسلكياً

يمكنك بدء الإقتران بين هاتف الأيفون أو جهاز الآيباد عند طريق ضبط الأجهزة على وضع الإقتران، ومن ثم على وحدة Xbox One سيكون عليك الضغط المطول على الزر العلوي إلى أن يبدأ الزر بالوميض بشكل سريع.

وفي وحدة Dualshock 4 سيكون على المستخدم الضغط المطول على كلاً من أزرار Share وPS في نفس الوقت وذلك إلى أن يظهر وميض أبيض في الشريط العلوي من وحدة التحكم.

أيضاً عند الإنتهاء من عملية الإقتران بين هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد ووحدات التحكم في الألعاب،يمكنك الإنتقال إلى الإعدادات ومن ثم قائمة البلوتوث، حيث ستظهر قائمة بالأجهزة المقترنة بالأيفون أو جهاز الآيباد، حيث سيكون على المستخدم النقر وإختيار وحدة التحكم للإتصال، حيث ستظهر علامة عند إتمام الإقتران.

المصدر

هذا الموضوع كيفية توصيل وحدات التحكم في الألعاب PS4 وXbox One بأجهزة الآيباد وهواتف الأيفون ظهر على التقنية بلا حدود.