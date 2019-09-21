دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تؤكد Mi Mix Alpha يأتي قريباً بشاشة waterfall تشغل 100% من إطار الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة شاومي عن تفاصيل جديدة حول إصدارها المرتقب من الهواتف الذكية Mi Mix Alpha، حيث أكدت في إعلانات تشويقية جديدة على أن الهاتف يأتي بشاشة waterfall تشغل 100% من إطار الهاتف.

تعقد شركة شاومي مؤتمر القادم في 24 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Mi Mix Alpha، الذي ينطلق بتصميم جديد يختلف عن الإصدار السابق Mi Mix 3، وقد اطلقت شاومي مجموعة من الإعلانات التشويقية على Weibo تستعرض من خلالها أهم مميزات الهاتف المرتقب.

ويكشف الإعلان التشويقي الأول الذي نشر على Weibo عن بعض التفاصيل حول عنوان الهاتف الذي يأتي بثورة جديدة في تصميم الهواتف الذكية، حيث يتميز الهاتف بشاشة جانبية تظهر في الإعلان التشويقي بين الكتب لتوضح إنحناء الشاشة الجانبية، وهو تصميم أقرب لشاشة waterfall بإنحناء أكبر.

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بينما يسلط إعلان تشويقي أخر الضوء على أبعاد شاشة هاتف Mi Mix Alpha الذي يتميز بأعلى أبعاد تصل إلى 100% للشاشة بالنسبة لهيكل الهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في مؤتمر شاومي الذي يعقد خلال أيام.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تؤكد Mi Mix Alpha يأتي قريباً بشاشة waterfall تشغل 100% من إطار الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.