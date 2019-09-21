شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة أردنية فى المؤتمر الأوكرانى العربى حول الطاقة البديلة فى كييف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة "أريك" المهندس محمد الطعانى، ممثلاً عن الأردن فى المؤتمر الأوكرانى - العربى حول الطاقة البديلة والذى ينطلق، الثلاثاء، المقبل فى العاصمة كييف.
وقال الطعانى في بيان، اليوم السبت، إن المؤتمر الذى تنظمه "الرابطة الأوكرانية - العربية لرجال الأعمال والمستثمرين" يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة البديلة وجذب استثمارات إضافية لقطاع الطاقة والعمل على فتح مشاريع جديدة لاستخدام الكتلة الحيوية وتعريف أوكرانيا كدولة تعمل على تطوير الطاقة البديلة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأضاف أن المؤتمر الذى يأتى بعنوان "المحفزات والآليات الفعالة لجذب الاستثمارات فى قطاع الطاقة الأوكرانية"، سيشهد مشاركة واسعة من كبار المستثمرين العرب فى مجال الطاقة المتجددة والخبراء فى مجالات الطاقة وممثلى المجتمع العلمى والأكاديمى والمهتمين بتطوير الطاقة الحيوية والطاقة البديلة.
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