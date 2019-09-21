شكرا لقرائتكم خبر عن "أجندة دبى البحرية" تنطلق غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا أعمال "أجندة دبى البحرية" على هامش افتتاح "أسبوع الإمارات البحرى 2019" الحدث البحرى الأول من نوعه على الخارطة الإقليمية والمستمر من 22 حتى 26 سبتمبر وسط مشاركة قادة الصناعة البحرية .
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أوضح عامر علي المدير التنفيذى لـ "سلطة مدينة دبى الملاحية"، أنّ "أسبوع الإمارات البحرى 2019" يستقطب اهتماماً دولياً لافتاً استكمالاً للزخم الكبير الذى حققته الدورات السابقة حيث تتفرّد الدورة الحالية بسلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى التى من شأنها تشجيع تبادل أفضل الممارسات الدولية وأنجح التجارب الرائدة وعلى رأسها تجربة دبى فى التحول إلى بوابة بحرية رئيسة للتجارة العالمية فى ظل تسارع وتيرة نمو القطاع اللوجستى
وتجمع "أجندة دبى البحرية" نخبة القادة البحريين وصناع القرار والخبراء الإقليميين والدوليين والمسؤولين الحكوميين وراسمى السياسات وممثلى كبرى الشركات العالمية العاملة فى المجال البحرى .
كانت هذه تفاصيل خبر "أجندة دبى البحرية" تنطلق غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.