حمدوك يمثل السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخليج 365/ عادل عبد الرحيم

توجه رئيس الورزاء السوداني، عبدالله حمدوك، السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 التى تعقد بنيويورك.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأوضح أن رئيس الوزراء سيقدم خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة المقبلة.

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وأضاف "سيعقد حمدوك عددا من الاجتماعات الثنائية واللقاءات الجانبية مع عدد من قادة الدول يناقش خلالها قضايا السلام في السودان وحقوق الإنسان وإعفاء الديون وإزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتعاون الاقتصادي والتزام السودان بسياسة خارجية متوازنة.

وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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