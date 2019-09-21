رئیس الأركان الكویتي یبحث مع جنرال أمریكي التعاون العسكري

الكويت/ الخليج 365
بحث رئيس الأركان الكويتي الفريق محمد الخضر، السبت، مع مسؤول عسكري أمريكي، التعاون العسكري بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الخضر، استقبل اليوم القائم بأعمال وزير القوة البرية الأمريكية ريان ماكارثي في الكويت ضمن زيارة غير محددة المدة.
وأشارت إلى أن الجانبين بحثا أوجه التعاون المشترك، لاسیما المتعلقة بالجوانب العسكریة.
وأشاد رئيس الأركان الكويتي بعمق العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة. مشيرًا إلى حرص الطرفین على تعزیزھا وتطویرھا.
يأتي اللقاء، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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