الداخلية المصرية: مقتل أحد عناصر حركة "حسم" شرقي القاهرة

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت الداخلية المصرية، السبت، مقتل شخص قالت إنه يبتع حركة "حسم" التي تدرجها السلطات "إرهابية"، شرقي القاهرة، وفق إعلام محلي.

وأفادت بوابة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، أن "أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كشفت عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم بمنطقة المطرية".

وأضافت أنه "نتج عن المداهمة الأمنية مقتل شخص يدعى عمرو محمد محمود".

وأشارت إلى أنه تم "العثور على أسلحة وذخائر ومتفجرات".

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ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل أو من أسرة القتيل الذي أعلنت الداخلية عن هويته.

وعادةً ما توجه مؤسسات حقوقية دولية ومحلية اتهامات للداخلية بمخالفات جسيمة للقانون مع تكرار الإعلان عن مصرع متهمين في تبادل لإطلاق نار في قضايا عديدة، وهو ما ترد الأجهزة الأمنية عليه بالتأكيد أنها ملتزمة بحماية أمن واستقرار البلاد، وفق القانون.

وفي أغسطس/آب 2016، ظهرت حركة "لواء الثورة"، واستهدفت، بحسب بياناتها، عقب الهجوم على حاجز أمني بالمنوفية العميد عادل رجائي، قائد الفرقة الـ9 مشاة (في المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة) أمام منزله شمال العاصمة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وفي فبراير/ شباط 2018، أدرجت واشنطن، حركتي حسم و"لواء الثورة" المصريتين المسلحتين، على "قائمة الإرهاب".

ويعود ظهور "حسم"، إلى يوليو/ تموز 2016، وتسببت حتى نهاية 2017 في مقتل 9 عناصر للشرطة وإصابة مثلهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.