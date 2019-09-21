إصابة 6 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

أيسر العيس/الخليج 365
أصيب 6 فلسطينيين بجروح، مساء السبت، إثر مواجهات عنيفة اندلعت مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365 أن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات في بلدة عزون، شرقي قلقيلية.
وأوضحت أن من بين الإصابات، واحدة بالرصاص الحي في البطن، تم نقلها إلى المستشفى، وإصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع تم علاجها.
واندلعت المواجهات، عقب اقتحام قوات إسرائيلية، وسط بلدة عزون، وإطلاقها الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، وفق شهود عيان.
وبحسب الشهود أدت إصابة سائق حافلة بالاختناق جراء الغازات المسيلة للدموع إلى فقدانه السيطرة عليها، وإصابة 7 من ركابها، تم نقلهم للعلاج في مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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