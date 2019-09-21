الكويت تبني مدرسة خامسة للسوريين في "شانلي أورفة" التركية

شانلي أورفة (تركيا) / محمد فاتح أصلان / الخليج 365

وقعت ولاية شانلي أورفة التركية ومؤسستين كويتيتين بروتوكولا لبناء مدرسة جديدة لصالح اللاجئين السوريين في الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن الولاية، السبت، أن الوالي عبد الله أرين، وقع البروتوكول مع ممثل جمعية النجاة الخيرية الكويتية إبراهيم خالد البدر، وممثل هيئة ساعد الخيرية الكويتية محمود العويص، إلى جانب مدير التربية بالولاية إسماعيل يابيجي أر.

وخلال التوقيع على البروتوكول، قال الوالي أرين إن الأخوة بين تركيا والكويت وسوريا توسعت عبر الأنشطة الإغاثية لدرجة أضحت تشكل نموذجا يحتذى به بالنسبة للدول الإسلامية الأخرى.

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وأشار إلى أن المدرسة الجديدة تتكون من 16 فصلا دراسيا، وستبنى في منطقة الأيوبية المكتظة بالسوريين.

وخاطب ضيوفه الكويتيين قائلا: "نشهد على الجهود التي تبذلونها من أجل السوريين هنا، وسنشهد يوم القيامة أيضا، وأقدم شكري لكم فردا فردا".

والجمعة، افتتحت مدرسة رابعة بتمويل كويتي في شانلي أورفة، وسط مراسم رسمية حضرها سفير دولة الكويت في تركيا، غسان يوسف الزواوي، ووالي أورفة عبد الله أرين، فضلا عن مسؤولين أتراك، وممثلين عن الهيئات والجمعيات الخيرية الكويتية المانحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.