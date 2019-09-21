تركيا.. السفير الكويتي يبحث تعزيز العمل الخيري للاجئين السوريين

أنقرة/ الخليج 365

بحث سفير دولة الكويت لدى أنقرة غسان يوسف الزواوي، مع مسؤول تركي محلي، سبل تعزيز و تحصين العمل الخيري للاجئين السوريين.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الكويتية لدى تركيا، السبت، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وأفاد البيان أن السفير الزواوي عقد الجمعة لقاء رسميا مع والي غازي عنتاب (جنوب شرق) داود غُل في مقر الولاية المتاخمة للحدود السورية.

Advertisements

وأوضح أن اللقاء تناول سبل تعزيز وتحصين العمل الخيري للاجئين السوريين، الذي يعتبر أحد ثوابت السياسة الخارجية لدولة الكويت.

وتفقد السفير الكويتي عدد من مقار اللجان الخيرية المشرفة علي العمل الإنساني بالولاية، بحسب البيان.

وبحسب بيانات رسمية صادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ عدد السوريين المسجلين في تركيا نحو 3 ملايين و649 ألفا و750 شخصا، قرابة 450 ألف منهم يعيشون في ولاية غازي عنتاب.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.