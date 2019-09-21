تحت رعاية خادم الحرمين.. افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة الثلاثاء القادم

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقام الثلاثاء القادم 25 محرم، حفل افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، والذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني.

وأُنشئ المطار على مساحة 670 ألف متر مربع، ويتوفر فيه 24 ألف متر مربع سوقا حرة، و135 سير مشاة، و440 كاونتر، ويتصل بشبكة نقل متكاملة بمدينة جدة وبالطرق السريعة المحيطة به، ويُنتظر أن يخدم في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً.

وكانت “الخطوط السعودية” قد دشنت أولى رحلاتها الداخلية في المطار في مايو 2018، كأول مشغل جوي في المطار الجديد، فيما شهد يوم 9 أغسطس الماضي انطلاق أولى رحلاته الدولية إلى 3 وجهات خليجية.