الأهلي يعود إلى المسار الصحيح بثنائية في مرمى الفتح

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على مضيفه الفتح بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سيطر النادي الأهلي على مجريات اللقاء بالكامل خلال الشوط الأول، افتتح دجانيني تافاريس أهداف اللقاء للأهلي في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.