يوفنتوس ينتزع انتصارا بشق الأنفس على فيرونا في الدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزاً صعباً على ضيفه فيرونا بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتقدم البرتغالي المخضرم ميجيل فيلوسو لفيرونا بهدف رائع من تسديدة بعيدة في الدقيقة 20، بعد ثوان من إهدار زميله صامويل دي كارمين ضربة جزاء على القائم ثم المتابعة التي اصطدمت بالعارضة.

وتمكن لاعب الوسط الويلزي آرون رامزي من تسجيل هدفه الأول بقميص اليوفي ليعادل النتيجة في الدقيقة 31، بتسديدة أخرى لامست دفاعات الضيوف قبل أن تسكن الشباك.

في الشوط الثاني، نجح كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة 49، بعد عرقلة الكولومبي خوان كوادرادو.

وشارك الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون لأول مرة منذ العودة لليوفي هذا الصيف، لتكون مباراته رقم 902 في الدوري الإيطالي، فيما بات رامزي ثالث ويلزي يسجل في الكالشيو بعد إيان راش وجون تشارلز.