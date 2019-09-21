السعودية... ضبط 3 ملايين مخالف

ونشر موقع "اليوم" السعودي إحصائية نقلا عن وزارة الداخلية حول نتائج الحملات الميدانية حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة 3872194 مخالفا، منهم 3024270 مخالفا لنظام الإقامة، و595796 مخالفا لنظام العمل، و252128 مخالفا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 65679 شخصا، 45% منهم يمنيو الجنسية، و52 % إثيوبيو الجنسية، و 3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2785 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ووصل عدد المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4522 شخصا.

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أما المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة فبلغ عددهم 1587 مواطنا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1555 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعوديا.

ويخضع حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14979 وافدا مخالفا، منهم 13097 رجلا، و1882 إمرأة.

وحسب الوزارة تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 539059 مخالفاً، وإحالة 492927 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 645114 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 962234 مخالفا.