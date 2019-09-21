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sputnik
وأضاف المراسل أن الأهالي خرجوا بمظاهرة حاشدة مرددين هتافات مؤيدة للدولة السورية ومنددة بممارسات "قسد"، ومع إصرار عناصر الدورية على اعتقال مجموعة من شبان البلدة، سيطر الأهالي على سيارة الدورية العسكرية التابعة للتنظيم بعد ضرب عناصرها الذين فروا تاركين سيارتهم.
ولا تزال ميليشيات تنظيم "قسد" مستمرة في حملتها الواسعة باعتقال الشبان لسوقهم إلى معسكرات "التجنيد الإجباري" حيث اعتقلت يوم السبت ١٧ شابا في مدينة الحسكة، وساقتهم إلى "التجنيد الإجباري" في صفوفها، في حين اعتقل مسلحو "قسد" طفلاً على حاجز قرية الكنطري بريف الرقة الشمالي، واقتادوه إلى "التجنيد الإجباري" ضمن صفوفها، إضافة إلى 6 شبان بعد مداهمتهم 4 محال تجارية في شارع تل أبيض بمدينة الرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا... عشائر عربية تهاجم دورية "كردية" حاولت اختطاف أولادها لـ"التجنيد الإجباري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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