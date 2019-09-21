رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون حاكم عام بليز بذكرى استقلال بلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى فخامة السير كولفيل ينغ حاكم عام بليز وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء الإماراتية، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السير كولفيل ينغ.

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