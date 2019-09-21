الان تتابع أصغر الغواصين العرب يرفع صورتي خادم الحرمين وولي العهد من أعماق البحر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفع أصغر غواصي العالم العربي الطفل بتال بن عبدالرحمن الأحمري (10 أعوام)، صورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، تعبيراً منه ومشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، تحت شعار “من الأعماق همة حتى القمة”.
وانطلقت همته من أعماق البحر الأحمر غربي مدينة تبوك لتسبق سنوات عمره، مقدماً التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وللشعب باليوم الوطني، الذي جاء هذا العام تحت شعار ”همة حتى القمة”، منوهاً بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالرياضات البحرية، التي تأتي ضمن مسيرة البناء والتنمية للإنسان والمكان على كل شبر من ثرى الوطن الغالي.
وقدم الطفل بتال شكره وتقديره لمدرب الغوص الكابتن موسى مشيخي, الذي رافقه في أعماق البحر الأحمر ليبدي مشاعر الفرح والاعتزاز بالوطن.
يذكر أن الطفل بتال الأحمري، خطف لقب أصغر غواص بالعالم العربي، ضمن حفل تكريمي شهدته مدينة شرم الشيخ في مصر العام الماضي، ودخل موسوعة “المنجزين العرب” للأرقام القياسية.
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