خبير سعودي يكشف موقف المملكة من وقف الحرب في اليمن

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" السبت، أن الحكومة اليمنية هي المعنية بشكل رئيسي عن وقف العمليات العسكرية أو أي عمليات في هذا الإطار.

وأوضح أن الحكومة اليمنية هي التي تقرر، وأنها تبادر دائما بقبول جميع الأفكار والمقترحات الخاصة بالحلول السياسية، وأن المخرج من الأزمة يتمثل في الالتزام بما تم الاتفاق عليه في "ستوكهولم" من أجل بناء الثقة التي تقود إلى الحل الشامل في اليمن.

وأشار إلى أن الجهود التي يقودها المبعوث الأممي الآن تسعى إلى الحل الشامل بشقيه السياسي والأمني، بما يعني تشكيل حكومة انتقالية وتسليم الاسلحة المتوسطة والثقيلة والانسحاب من المدن الرئيسية.

وتابع: "الحوثيون يحاولون تسويق أن الأزمة بينهم وبين السعودية، وهو ما ترفضه السعودية وتؤكد أن الأزمة يمنية يمنية".

© AP Photo / Hasan Jamali

وأشار إلى أن عملية استهداف المنشآت النفطية الأخيرة لم تكن من اليمن، وأنها مثلت أزمة أخرى بين دول المحور العربي وإيران.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي والدعوة إلى العودة إلى طاولة الحوار قال القحطاني: "الخطاب السعودي منذ اليوم الأول قال إن الحل في اليمن سياسي، وأن العمل العسكري للضغط فقط من أجل الالتزام بالحل السياسي".

وتابع أن الجانب الأمريكي دائما يقول أن الحل السلمي هو الحل، إلا أنه يتفق تماما مع وجهة النظر التي تقول إن الضغط العسكري هو الذي أجبر الحوثيين للحضور إلى "ستوكهولم" العام الماضي.

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وبحسب رأيه يرى القحطاني أن "الحوثيين"، هم من يعرقلون العمليات السياسية، وأن وثيقة الكويت في عام 2016، أكدت ذلك بعد توقيع الجميع دون الحوثيين.

مبادرة "أنصار الله"

وقدمت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أمس الجمعة، مبادرة سلام إلى المملكة العربية السعودية، تضمنت إيقاف استهداف أراضي المملكة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها.

وكان الحوثيون أعلنوا الأسبوع الماضي مسؤوليتهم عن هجوم بالطائرات المسيرة استهدف منشآت تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو بمنطقة بقيق. وقالت الرياض إنها تعتقد بأن إيران وراء الهجوم، مستبعدة شنه من اليمن.

تحذيرات الحوثي

فيما حذر رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، من مغبة رفض السعودية مبادرة السلام التي قدمتها الجماعة، والمتضمنة ايقاف العمليات العسكرية مقابل خطوة مماثلة من الرياض.