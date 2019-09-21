البرلمان العراقي يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط إقليم كردستان

وذكر بيان صادر عن اللجنة أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الدعوة الموجهة من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان إلى لجنة النفط والطاقة، والقانونية، والمالية"، وفق موقع شف نيوز العراقي.

وأضاف البيان أنه "تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن نفط الإقليم تضم سبعة نواب من اللجنة على أن تقدم تقريرها إلى رئاسة اللجنة خلال مدة اسبوعين من تشكيلها".

ونصّت بنود موازنة 2019 على أن تتولى الحكومة الاتحادية تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان في شمال العراق، مقابل تسليم الإقليم لـ250 ألف برميل نفط يوميًا، لتتولى شركة سومو الوطنية الاتحادية عمليات التصدير.

وتضمن الاتفاق النفطي، الذي أبرم في كانون الأول/ديسمبر 2014، أن يقوم إقليم كردستان العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميًا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميًا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في الإقليم.