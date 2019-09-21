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العراق يوجه طلبا لتركيا

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن وزارة الخارجية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية لاسترداد 80 قطعة أثرية كانت قد أخرجت من البلاد بطرق غير قانونية وعثرت عليها السلطات التركية عام 2008.

 وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة "مثل العراق في توقيع مذكرة التفاهم سفير العراق لدى أنقرة الدكتور حسن الجنابي، وعن الجانب التركي وكيل وزير الثقافة.

وتابع "ستشهد الأيام المقبلة اعادة هذه الآثار والنفائس إلى الأراضي العراقـية، والتي كانت محفوظة في متحف ولاية هاتاي التركية".

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