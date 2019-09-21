وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن وزارة الخارجية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية لاسترداد 80 قطعة أثرية كانت قد أخرجت من البلاد بطرق غير قانونية وعثرت عليها السلطات التركية عام 2008.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة "مثل العراق في توقيع مذكرة التفاهم سفير العراق لدى أنقرة الدكتور حسن الجنابي، وعن الجانب التركي وكيل وزير الثقافة.
وتابع "ستشهد الأيام المقبلة اعادة هذه الآثار والنفائس إلى الأراضي العراقـية، والتي كانت محفوظة في متحف ولاية هاتاي التركية".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يوجه طلبا لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.