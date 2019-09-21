الشرطة اليونانية تعتقل لبنانيا يشتبه بضلوعه في اختطاف طائرة

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وقال مسؤول في الشرطة اليونانية، اليوم السبت، إن المشتبه به، وهو لبناني، نزل من سفينة سياحية على جزيرة ميكونوس، يوم الخميس، وإن اسمه ورد بوصفه مطلوبا لدى السلطات الألمانية.
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وتابع قائلا إن المشتبه به محتجز في سجن شديد الحراسة إلى أن تؤكد السلطات الألمانية أنه الشخص المطلوب.
وامتنع مكتب المدعي الاتحاد الألماني عن التعليق على هذه القضية.
وخطفت طائرة (تي.دبليو.إيه) في الرحلة 847 التي كانت متجهة من القاهرة إلى سان دييجو والتي كانت تشمل التوقف بعدة مطارات، بعد قليل من إقلاعها من أثينا في عام 1985. وطالب الخاطفون بالإفراج عن سجناء من الشيعة تحتجزهم إسرائيل.
واستمرت محنة ركاب وطاقم الطائرة ثلاثة أيام. وتعرض بعض الركاب للضرب وقتل غواص من البحرية الأمريكية كان بالطائرة. واحتجز عشرات الركاب رهائن طيلة الأسبوعين التاليين.
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