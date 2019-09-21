لأول مرة في التاريخ... مصر تستضيف مسابقة دولية للرياضة الإلكترونية

وقالت شركة "سمايل غايت إنترتينمنت" المقيمة للحدث، إن الفرق المشاركة في المسابقة، من ألمانيا والصين ومصر وغيرها، وستشارك في مسابقة لعبة "كروس فاير"، وهي لعبة تصويب منظور الشخص الأول (FPS)، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأضافت أن هذا الحدث هو أول مسابقة للعبة كورية جنوبية في القارة الأفريقية.
وتعتزم شركة "سمايل غايت إنترتينمنت" ترويج الرياضة الإلكترونية الكورية الجنوبية في الدول العربية والأفريقية بمناسبة هذا الحدث.
ويبلغ مجموع الجوائز المقدمة في المسابقة 30000 دولار أمريكي.
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