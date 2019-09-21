شكرا لقرائتكم خبر عن داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير حافلة أدت إلى مقتل 12 شخصا بكربلاء العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم داعش عبر وكالة أعماق التابعة له اليوم السبت مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا قرب مدينة كربلاء العراقية.
كانت أجهزة الأمن العراقية ذكرت أمس الجمعة أن الانفجار الذى استهدف حافلة قرب مدينة كربلاء جنوبى بغداد أمس أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح.
وقال متحدثان باسم الشرطة فى منطقة الحادث إن عبوة ناسفة زرعت فى الحافلة وانفجرت عند مدخل شمالى للمدينة مما تسبب فى اشتعال النار بالمركبة.
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