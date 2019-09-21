آلاف الحوثيين يحيون الذكرى الخامسة لسيطرتهم على صنعاء

اليمن /الخليج 365

احتشد الآلاف من عناصر جماعة الحوثي، السبت، بالعاصمة اليمنية صنعاء، إحياءً للذكرى الخامسة لسيطرتهم عليها في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وحسب مراسل الخليج 365، احتشد الحوثيون في حي باب اليمن بالعاصمة، رافعين شعار الجماعة، وصور زعيمها عبدالملك الحوثي.

وخلال التظاهرة قال القيادي بالجماعة محمد علي الحوثي إنه "في حال رفضت السعودية مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة في مناطق سيطرة الحوثيين)، مهدي المشاط، فإنه سيكون هناك عواقب على المملكة".

وأضاف الحوثي وهو أيضا عضو في المجلس "إن أبوا (السعوديون) الموافقة على مبادرة وقف الهجمات، فإننا سنؤلمهم أكثر، ولن نقدم رقابنا لهم".

وتابع "نحن نحمل العزيمة والقرار وبإمكاننا أن نضرب أي مكان، وتطور القدرات العسكرية مستمر".

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ومساء الجمعة، أعلنت الجماعة على لسان "مهدي المشاط" وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة، وطالبت الرياض بإعلان مماثل.

وحتى الساعة 14:00 تغ، لم يصدر أي رد رسمي على مبادرة الحوثيين من قبل المملكة، التي أعلنت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، وهو الهجوم الذي تبنته جماعة "الحوثي".

ومنذ 26 مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد ضد الحوثيين الذين يسيطرون على محافظات من بينها صنعاء.

ويزعم الحوثيون أنهم أطاحوا بـ"رموز الفساد" في سبتمبر/أيلول 2014 ، عقب اجتياح مسلح تم فيه السيطرة على صنعاء، وتبع ذلك السيطرة على محافظات أخرى باليمن.

فيما تصف الحكومة اليمنية ما جرى يوم 21 سبتمبر بـ"الانقلاب " الذي خلف مأساة كبيرة على البلاد في مختلف الجوانب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.