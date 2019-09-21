العراق.. لجنة تقصي حقائق بشأن صادرات نفط إقليم كردستان

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

قررت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط إقليم كردستان في شمال العراق.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن لجنة النفط والطاقة عقدت اليوم اجتماعها برئاسة النائب هيبت الحلبوسي لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بقطاعي النفط والغاز.

وأضاف البيان، إنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الدعوة الموجهة من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان (في شمال العراق) إلى لجان النفط والطاقة، والقانونية، والمالية".

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وتابع البيان، أنه "تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن نفط الإقليم تضم 7 نواب من اللجنة على أن تقدم تقريرها إلى رئاسة لجنة النفط خلال مدة أسبوعين من تشكيلها".

ونصّت بنود موازنة 2019 على أن تتولى الحكومة الاتحادية تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان في شمال العراق، مقابل تسلم الإقليم لـ250 ألف برميل نفط يوميا، لتتولى شركة سومو الوطنية الاتحادية عمليات التصدير.

وتضمن الاتفاق النفطي الذي ابرم في ديسمبر/كانون الاول 2014 أن يقوم إقليم كردستان العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في الإقليم.

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