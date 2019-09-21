إصابة 15 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365 أصيب 15 فلسطينيا، السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمه تعاملت مع 15 إصابة خلال مواجهات في بلدة العيزرية". Advertisements وأشارت الجمعية إلى أن "جميع الإصابات تم التعامل معها ميدانيا". وبحسب الجمعية؛ فإن من بين المصابين 4 بالرصاص المغلقف بالمطاط، و11 اختناقا بالغاز المسيل للدموع. وتشهد بلدة أبوديس والعيزرية المتجاورتين مواجهات واعتقالات بشكل شبه يومي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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