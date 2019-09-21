رئيس وقف الديانة التركي يفتتح مدرستين في أعزاز السورية

أعزاز/ الخليج 365

افتتح رئيس وقف الديانة التركي محمد صافاش بولاط، السبت، مدرستين في منطقة أعزار بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وشارك بولاط والوفد المرافق في افتتاح مدرسة الشهيد أحمد إبراهم نفّال، التي تضم 12 صفا دراسيا.

وشيدت المدرسة بالتعاون مع جمعية "مسلم هاندس" الخيرية الباكستانية، في قرية تلال الشام بمنطقة أعزاز.

كما شارك بولاط في مراسم افتتاح مدرسة إبتدائية ذات 10 صفوف في قرية "حوار كلس" بالمنطقة.

وحضر مراسم افتتاح المدرستين، مسؤولون سوريون محليون، ومفتي ولاية كليس التركية عبدالرحمن شاهين.

Advertisements

ووزع بولاط والوفد المرافق، حقائب ومستلزمات مدرسية للأطفال وهدايا متنوعة في المدرستين.

وفي تصريحات للأناضول، قال بولاط إن الوقف يقوم بأنشطة في مجالات متنوعة في سوريا، وعلى رأسها التعليم.

وأضاف "لدينا مدارس في أماكن مختلفة في المنطقة، واليوم افتتحنا مدرستين جديدتين، إحداها ابتدائية والأخرى ثانوية".

ولفت إلى أنهم قاموا بتوزيع مستلزمات مدرسية لصالح ألفي تلميذ، مرسلة من دار الإفتار بولاية قيصري التركية.

كما لفت بولاط إلى قيام وقف الديانة بصيانة 300 مسجد مدمر شمالي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.