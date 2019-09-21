بغداد تكشف عن اتفاق مع واشنطن لاستعادة الأرشيف اليهودي

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

كشف وزير الثقافة العراقي عبد الأمير الحمداني عن وجود اتفاق بين حكومة بغداد والولايات المتحدة لاسترجاع الأرشيف اليهودي الذي كان موجودا في العراق.

وفي تصريح لإذاعة محلية، أكد الحمداني أن حكومة بلاده تسعى من خلال هذا الاتفاق الذي سيستمر حتى آفاق 2021 "إلى استرجاع آلاف القطع الأثرية المهربة من العراق خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف الوزير أن "الأرشيف العراقي وصل إلى واشنطن العام 2004 من أجل المحافظة عليه وحمايته، ثم وقعت الحكومة العراقية اتفاقا مع المسؤولين الأمريكيين يقضي باسترجاعه في سنة 2021 كأقصى أجل".

وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد، في وقت سابق، أن الأرشيف اليهودي العراقي ما زال في عهدة إدارة المحفوظات الوطنية الأمريكية، فيما لفتت إلى أن واشنطن ملتزمة ببنود اتفاقيتها مع الحكومة العراقية.

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