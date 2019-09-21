مارك إسبر: قرار إرسال قوات إلى الشرق الأوسط “خطوة أولى للرد على إيران”

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الدفاع الأمريكي ، مارك إسبر، اليوم السبت، إن قرار إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط هو “خطوة أولى” في سبيل الرد على إيران، بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين بالسعودية الأسبوع الماضي.

وأضاف إسبر خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تهدف إلى إقناع إيران بالعودة إلى المسار الدبلوماسي، حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.