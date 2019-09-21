- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشف عميد الكلية الجامعية بالقنفذة عن أن الخطأ الكتابي المتداول عن جامعة أم القرى، حيال عبارة “الكلاب” التي جاءت بدلاً من “الطلاب” ليس على موقع الجامعة الإلكتروني، كما يشاع، وتناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ذلك الخطأ كان مقتصراً فقط في إيميلات عدد من الطلاب، والذي تم الاعتذار عنه من حينه.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في الساعات القليلة الماضية، خطأ كتابياً روّج أنه على موقع الجامعة الإلكتروني، بينما كان مقتصراً فقط على الإيميل، ظهر فيه عبارة “الكلاب” بدلاً من “الطلاب”، وفي ذات الوقت اعتذار في أثناء خطاب وجهه عميد كلية القنفذة إلى الطلاب والطالبات المفصولين أكاديمياً؛ لتعبئة نموذج من أجل النظر في إمكانية إعادتهم لمواصلة الدراسة بالكلية.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة عبارة “الكلاب” على موقع جامعة أم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.